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Две девушки ограбили школьницу в Москве

Сергей Лантюхов/News.ru

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Девочка-подросток лишилась сумки, в которой лежали iPhone 7 и iPhone X. Ограбление в ночь на 20 января совершили две девушки, с которыми потерпевшая распивала алкоголь.

«Потерпевшая 2003 года рождения распивала спиртное с двумя незнакомыми девушками 17−19 лет в туалете торгового центра "Атриум" на ул. Земляной Вал. Когда центр закрылся, все трое вышли на улицу, где девушки открыто похитили у несовершеннолетней сумку», — цитирует АГН «Москва» источник в правоохранительных органах столицы.

Стражи порядка устанавливают размер ущерба. Решается вопрос о заведении уголовного дела. Поймали ли злоумышленниц, не сообщается.

Ранее News.ru сообщал, что в начале января неизвестные злоумышленники жестоко избили мужчину при попытке ограбления одного из магазинов Fix Price. От полученных травм и переломов пострадавший скончался.


#москва #ограбление #подросток
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