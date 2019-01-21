Две девушки ограбили школьницу в Москве

https://news.ru/storage/news/dc60dc89142da68fe734b3d383836b5e/b6d25881-6d6d-4786-8cb2-e54cb034f149_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Девочка-подросток лишилась сумки, в которой лежали iPhone 7 и iPhone X. Ограбление в ночь на 20 января совершили две девушки, с которыми потерпевшая распивала алкоголь.

«Потерпевшая 2003 года рождения распивала спиртное с двумя незнакомыми девушками 17−19 лет в туалете торгового центра "Атриум" на ул. Земляной Вал. Когда центр закрылся, все трое вышли на улицу, где девушки открыто похитили у несовершеннолетней сумку», — цитирует АГН «Москва» источник в правоохранительных органах столицы.

Стражи порядка устанавливают размер ущерба. Решается вопрос о заведении уголовного дела. Поймали ли злоумышленниц, не сообщается.

Ранее News.ru сообщал, что в начале января неизвестные злоумышленники жестоко избили мужчину при попытке ограбления одного из магазинов Fix Price. От полученных травм и переломов пострадавший скончался.