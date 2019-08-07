Здания Тверского и Мещанского судов Москвы эвакуируют после сообщения о минировании.
Неизвестный сообщил о заложенных бомбах в зданиях в письме, которое пришло на электронную почту, — сообщает пресс-служба Мещанского суда.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее 289 человек, эвакуированные в связи со взрывами на военном складе боеприпасов под Ачинском, уехали домой на электропоезде из Красноярска. Из них 73 — дети. Для перевозки людей Красноярская железная дорога задействовала резервный подвижной состав. К вокзалу людей доставляют автобусы, писал News.ru.