Четыре человека разбились на вертолёте в Улан-Удэ

В Улан-Удэ разбился вертолёт Robinson. На борту находились четыре человека, все они погибли.
Инцидент произошёл около 06:00 мск в микрорайоне Верхняя Берёзовка, недалеко от спортивно-оздоровительного лагеря «Зорька». Со слов очевидцев, вертолёт завис в воздухе, после чего упал и загорелся.
Сейчас периметр оцеплен, на месте работают пожарные расчёты, медики и полиция, сообщает городской телеканал «Ариг Ус». Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.
Ранее News.ru писал о том, что в Объединённых Арабских Эмиратах разбился вертолёт со спасателями.