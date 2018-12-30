Четыре человека разбились на вертолёте в Улан-Удэ

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В Улан-Удэ разбился вертолёт Robinson. На борту находились четыре человека, все они погибли.

Инцидент произошёл около 06:00 мск в микрорайоне Верхняя Берёзовка, недалеко от спортивно-оздоровительного лагеря «Зорька». Со слов очевидцев, вертолёт завис в воздухе, после чего упал и загорелся.

Сейчас периметр оцеплен, на месте работают пожарные расчёты, медики и полиция, сообщает городской телеканал «Ариг Ус». Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

Ранее News.ru писал о том, что в Объединённых Арабских Эмиратах разбился вертолёт со спасателями.