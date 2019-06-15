https://static.news.ru/photo/d959fb44-8ec7-11e9-a249-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сноубордиста, обладателя титула «Чемпион России» Дмитрия Кольцова убили в перестрелке в США. Жертвой преступника также стал заместитель шерифа.

Трагедия произошла в Лос-Анджелесе. Житель Юты Ретт Маккензи Нельсон после словесной перепалки выстрелил в спортсмена. Прибывшие на место врачи не смогли спасти его жизнь. Россиянин скончался спустя 20 минут после произошедшего.

Известно также, что сначала убийца пытался целиться в человека, который был вместе с Кольцовым, а потом застрелил заместителя шерифа города Джозефа Солано, пишет LA Times.

Из СМИ узнали о трагической гибели в Лос-Анджелесе российского гражданина Дмитрия Кольцова. Выясняем обстоятельства произошедшего, направили запросы американским властям, — сообщили «Интерфаксу» в российском посольстве.

Убийца задержан. Мотивы преступника пока не ясны.

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