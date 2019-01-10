Человеческий скелет найден в шахте московского лифта

https://news.ru/storage/news/f3660bf23da0e0d1a28b0da25d434393/7d7f5a2c-fa8f-44de-b10f-b36862d2efcf_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Человеческие кости обнаружены в шахте лифта в доме в Москве. Останки нашёл управляющий компании по аренде складских и офисных помещений в районе Бирюлёво-Восточное, который осматривал здание, находящееся на реконструкции.

Сотрудники правоохранительных органов, приехавшие по вызову, извлекли свод черепа, нижнюю челюсть, 18 позвонков, фрагменты бедренных костей, две большеберцовые кости и крестец, сообщила представитель Следственного комитета по городу Москве Юлия Иванова.

Останки направлены в бюро судебно-медицинской экспертизы. На данный момент специалисты определяют личность погибшего человека.

По предварительным данным, смерть человека наступила около 20 лет назад. Ведётся проверка. Устанавливаются обстоятельства смерти, информирует ФАН.

Ранее в Одессе обнаружили цистерну с человеческими скелетами. По предварительным данным, люди умерли своей смертью более 20 лет назад, писал News.ru.