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Человеческий скелет найден в шахте московского лифта

Zamir Usmanov/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Человеческие кости обнаружены в шахте лифта в доме в Москве. Останки нашёл управляющий компании по аренде складских и офисных помещений в районе Бирюлёво-Восточное, который осматривал здание, находящееся на реконструкции.

Сотрудники правоохранительных органов, приехавшие по вызову, извлекли свод черепа, нижнюю челюсть, 18 позвонков, фрагменты бедренных костей, две большеберцовые кости и крестец, сообщила представитель Следственного комитета по городу Москве Юлия Иванова. 

Останки направлены в бюро судебно-медицинской экспертизы. На данный момент специалисты определяют личность погибшего человека. 

По предварительным данным, смерть человека наступила около 20 лет назад. Ведётся проверка. Устанавливаются обстоятельства смерти, информирует ФАН.

Ранее в Одессе обнаружили цистерну с человеческими скелетами. По предварительным данным, люди умерли своей смертью более 20 лет назад, писал News.ru.


#москва #ОСТАНКИ #захоронения #артефакты
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