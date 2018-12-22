Маленький частный самолёт из Петербурга переполошил Ригу

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Международный аэропорт Рига

Небольшой частный самолёт Gessna, летевший из Петербурга, стал причиной большого переполоха в Риге. Воздушное судно запросило срочную посадку в связи с неполадками на борту.

В связи с предстоящим приземлением российского самолёта все службы аэропорта привели в состояние повышенной готовности, на место происшествия прибыло необычайно много машин «скорой помощи», приехали пожарные, сообщает агентство LETA.

В счастью, всё закончилось благополучно: самолёт успешно приземлился, на его борту оказались обычные люди, помощь оперативных служб ни экипажу, ни пассажиру, ни кому-либо ещё в аэропорту.

Позже сотрудники аэропорта объяснили, что в таких случаях службы всегда приводятся в состояние повышенной готовности — и это стандартная процедура. В этот алгоритм действий включены и медики «скорой», которых в данном случае оказалось почему-то много.

Ранее News.ru сообщала, что Балтийская ассамблея порекомендовала Латвии, Литве и Эстонии усилить сотрудничество в сфере обороны, а также упростить передвижение союзнических вооружённых сил по суше, воздуху и морю. Предложение выдвинуто из-за необходимости противостояния российским угрозам.