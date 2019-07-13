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Парогазовые энергоблоки на ТЭЦ-27 в Мытищах полностью введены в эксплуатацию.

Об этом сообщила компания «Мосэнерго». По её данным, генерирующее оборудование было включено, как только завершилась ликвидация последствий пожара на газопроводе за пределами территории и возобновилась подача газа на станцию. Данный...