Боевики подорвали бомбу на пути следования патруля военной полиции Вооружённых сил РФ в Сирии.
Инцидент произошёл в провинции Даръа.
Руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин рассказал, что пострадавших среди российских военных нет. По предварительным данным, террористы своими действиями хотели обострить ситуацию в регионе, передаёт
Как ранее писал News.ru, российские средства ПВО уничтожили три беспилотных летательных аппарата, которые боевики направили для атаки на российскую авиабазу Хмеймим.