С января по ноябрь 2018 года, согласно данным Министерства внутренних дел, с которыми ознакомился News.ru, в России зарегистрировано 156 тысяч 307 преступлений, совершённых с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий. Это на 90% больше, чем за аналогичный период 2017 года (82 тысячи 440 преступлений). News.ru выяснял, как обезопасить себя в Сети.

Киберпреступность уже не первое десятилетие уверенно шагает по миру. Фишинг, взлом баз данных, воровство авторского контента, распространение порнографии в Сети и кибертерроризм — на борьбу с ними направлены серьёзные усилия правоохранителей в любой стране. При этом, несмотря на непрерывный технологический прогресс, раскрыть преступления, совершённые в интернет-пространстве, до сих пор очень непросто. Одно то, что человек может реализовывать мошеннические схемы дистанционно, ощутимо снижает шансы на поимку преступника. Так, с января по октябрь в России органами правопорядка было раскрыто только около 39 тысяч преступлений.

Между тем, за 8 месяцев текущего года ущерб от преступлений в сфере IT вырос на 44% по сравнению с годом прошлым и в общей сложности составил 400 млрд рублей. Об этом в октябре сообщила начальник отдела пресс-службы Генпрокуратуры РФ Татьяна Захарова. Если не принять решительных мер по борьбе с этой угрозой, ущерб мировой экономике в 2019 году может возрасти до $2 трлн, а в 2020 году — до $3 трлн, также ранее заявлял директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Илья Рогачев.

Деньги утекают в Сеть

Одна из самых уязвимых для киберпреступности сфер — финансовая. Ущерб от атак на неё за второе полугодие 2017 — первое полугодие 2018 года составил 3,2 млрд рублей, рассказали News.ru в пресс-службе международной компании, специализирующейся на предотвращении и расследовании преступлений с использованием высоких технологий, Group-IB

«В среднем каждый месяц в России успешно атакуют 1−2 банка: средний ущерб от атаки — 132 млн рублей ($2 млн). В 2018 году была раскрыта новая хакерская группа — Silence. Кроме неё сегодня самыми опасными для банков во всем мире являются Cobalt, MoneyTaker, Lazarus. Они способны взломать банк, добраться до изолированных финансовых систем и вывести деньги. Три группы из четырёх — русскоговорящие», — сообщили эксперты.

По данным Сбербанка, одной из крупнейших киберугроз для россиян является вредоносное программное обеспечение на смартфонах. Заражение телефона может произойти при переходе по ссылке в сообщении, открытии фотографии и просто при поиске в Интернете, утверждают эксперты банка. Особенно, отмечают они, это касается наиболее популярной платформы — Android.

При этом специалисты Group-IB фиксируют спад в России эпидемии заражения смартфонов Android-троянами после нескольких лет бурного роста.

«Количество проводимых ежедневных хищений с помощью Android-троянов в России снизилось почти в три раза, а средний размер хищений уменьшился с 11 000 рублей до 7 000 рублей», — заявляют в компании.

Специалисты также сообщили, что значительно выросло количество преступлений, совершённых с использованием web-фишинга, фейковых сайтов банков, платёжных систем, телеком-операторов, интернет-магазинов и известных брендов. С помощью них злоумышленникам удалось похитить 251 млн рублей, что на 6% больше по сравнению с показателем прошлого периода. В среднем сумма одного хищения с помощью фишинга составляет около 1000 рублей.

Чтобы минимизировать риск нарваться на мошенников в Сети, эксперты советуют соблюдать ряд несложных правил, которые все знают, но нередко пренебрегают ими. Например, не открывать сообщения от неизвестных отправителей, не переходить по подозрительным ссылкам, проверять состояние своих банковских счетов, чтобы убедиться в отсутствии странных операций, установить лимит на сумму списаний с банковской карты.

Глобальная проблема

Проблема кибербезопасности обсуждается на высоком международном уровне. 6 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию России по созданию рабочей группы для борьбы с киберпреступностью. Резолюцию поддержали 119 стран. Рабочая группа будет создана в следующем году, основой её действий станет консенсус для разработки норм и правил ответственного поведения государств в информационном пространстве, содействие развивающимся странам в обеспечении кибербезопасности.

Кроме того, летом уходящего года Владимир Путин проанонсировал создание в России системы обмена данными между бизнесом и правоохранителями. Чтобы оперативно ликвидировать кибератаки, она будет координировать действия операторов связи, кредитных организаций, интернет-компаний с правоохранительными органами. Для её создания, по словам президента, будут нужны комплексные решения по предупреждению и пресечению правонарушений против граждан в цифровой среде.