Звезды шоу-бизнеса выступили для детей, эвакуированных из ЛДНР

Фото: РМГ

Звезды шоу-бизнеса 12 декабря выступили с благотворительным концертом для детей, эвакуированных из ЛНДР и с прифронтовых территорий. Мероприятие состоялось в Москве и было организовано при поддержке «Русской медиагруппы». На сцену вышли Джанго, Аркаша, ISTOKYA, NLO, Роман Архипов, ST, Galibri & Mavik, Lepnina, MIDAS, AILUN, Вита Чиковани, TO-MA.

У детей так много доброй энергии, и они ей с радостью делятся. Для меня правильно — участвовать в таких концертах. Это то, что я могу сделать. Тот вклад, который я могу внести в общее дело. Получив приглашение спеть сегодня, я даже не раздумывал. Такие концерты очень важны и для детей, и для взрослых. И здесь, и на новых территориях, — рассказал ST.

Помимо артистов на сцену вышли юные таланты из ДНР и ЛНР. Они пели песни и читали стихи. Детям также вручили подарки: сладости и игрушки. Но главный сюрприз ждет их позже: организаторы благотворительного концерта готовят приезд родителей детей в Москву.

Российский певец Владимир Пресняков ранее принял участие в концерте для рабочих завода «Металлист» в подмосковном Серпухове. Мероприятие прошло в рамках патриотического музыкального марафона «Музыка в цеху». Для сотрудников предприятия также спели Наталья Подольская и Руслан Алехно.