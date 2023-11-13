В России пройдет Национальный конгресс о будущем здравоохранения

Фото: Фонд Росконгресс

Михаил Мурашко

В Москве на территории ВДНХ 1–2 декабря состоится конгресс «Национальное здравоохранение — 2023», в рамках которого будут подведены итоги за последние несколько лет работы отрасли. В рамках мероприятия, организованного при поддержке Министерства здравоохранения и Фонда Росконгресс, обсудят будущее здравоохранения и определят его вектор развития.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул, что на конгрессе представят основные достижения отрасли.

Мы подведем итоги работы системы здравоохранения за последние годы, представим ведущие достижения, победы, открытия, а также планы развития. Несмотря на все вызовы последних лет, отрасль показывает устойчивое развитие, растет уровень удовлетворенности населения медицинской помощью — это главный для нас показатель, — отметил Мурашко.

Фото: Фонд Росконгресс Михаил Мурашко

На конгрессе представители регионов поделятся лучшими кейсами и практиками. В двухдневной программе заявлено более 25 экспертных дискуссий по актуальным темам, среди которых цифровизация отрасли, регулирование обращения лекарственных препаратов, инфекционная безопасность, борьба с неинфекционными заболеваниями и территориальное планирование в сфере здравоохранения. Также состоятся сессия «Медицина и качество», пленарное заседание «Национальное здравоохранение. Широка страна моя родная», в котором примут участие главы субъектов РФ, и награждение лучших врачей и медицинских работников. Конгресс завершится лекцией «Развитие здравоохранения в РФ: было, стало, будет».

Мурашко ранее рассказал, что из обязанностей врачей исключат функции, которые не связаны с медициной. По его словам, такие изменения предполагает проект по повышению производительности труда.