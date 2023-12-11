В России определят лучший проект в области профориентации В России началась заявочная кампания Национальной премии в сфере профориентации

Фото: Пресс-служба ФГП

В России началась заявочная кампания Первой национальной премии в области профориентации «Россия — мои горизонты». Ее целью является определение лучших проектов в этой области по всей стране. К участию приглашаются педагоги, авторы практик, методик, научных работ и индивидуальных школьных проектов. Мероприятие организовано Фондом гуманитарных проектов (ФГП) при поддержке Министерства просвещения РФ.

При отборе будет учитываться полезность проектов в помощи школьникам с выбором будущей профессии. Премия станет итогом пяти лет реализации профориентационной программы «Билет в будущее», охватившей за это время 4 млн школьников и более 60 тысяч педагогов. Вручение состоится более чем по десяти номинациям, рассказал глава ФГП Иван Есин.

Некогда новое для страны направление — «Ранняя профориентация школьников» — сегодня уже формирует новое поколение, которое будет руководствоваться совершенно иным отношением к своей занятости, карьере и трудовой мотивации, чем мы или наши родители. <...> Миллионам детей, которые прошли через программу, мы помогли заглянуть без страха в свое будущее, — подчеркнул Иван Есин.

Всероссийский проект по ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» был запущен в 2018 году в рамках национального проекта «Образование».

Ранее на прошедшем в Москве Форуме классных руководителей рассказали, что востребованность уроков профориентации на бесплатной цифровой платформе «Билет в будущее» превзошла все ожидания. По словам участников встречи, детям показали, что быть профессионалом «круто и модно».