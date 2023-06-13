В Москве завершился туристический форум «Путешествуй!»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Посетители на российском туристическом форуме «Путешествуй!» на ВДНХ

В Москве на ВДНХ 11 июня завершился III Российский туристический форум и фестиваль «Путешествуй!», организованный при поддержке Фонда Росконгресс. Более 200 спикеров выступили в рамках деловой программы, которая включила около 30 сессий. В этом году 200 компаний представили 80 стендов на экспозиции. Стенды были подготовлены в том числе Киргизией и Узбекистаном. Мероприятия посетили представители Мьянмы, Кубы, Филиппин, Армении, Сербии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Камбоджи и Индонезии.

Советник президента России Антон Кобяков отметил, что в стране продолжается работа над укреплением международных отношений, в том числе за счет «культуры и гостеприимства».

Мы по-прежнему рады видеть гостей из дружественных стран, но ждем туристов любых континентов. У нас нет недружественных национальностей и народов. Мы формируем позитивную повестку внутри страны, которая даст импульс к развитию международных деловых отношений. Российский туристический форум «Путешествуй!» — один из наиболее удачных форматов для решения не только общероссийских, но и международных вопросов, — заявил Кобяков.

Форум в 2023 году стал самой масштабной фестивальной туристической площадкой. За четыре дня гости и участники смогли побывать на 25 мастер-классах, раскрывающих национальный колорит регионов России. На главной сцене выступили коллективы с концертными номерами, прошли презентации национальных туристических маршрутов. Посетители также смогли познакомиться с предстоящими событиями в регионах и гастрономической картой страны. Кроме того, более 1300 человек поучаствовали в квесте «Путешествие мечты» и выиграли ценные призы, в том числе путевки в регионы и за границу.

Директор форума Владимир Затынайко уточнил, что мероприятие имеет «накопительный эффект» и полученный опыт будет актуален еще долгое время.

В России — это единственное событие, объединяющее форматы форума, фестиваля и выставки. Посетители могут побывать на фестивале в самом центре столицы всей семьей, выбрать для себя путешествие и просто с пользой и удовольствием провести время, бизнес продвигает свой продукт. Событие важно и для представителей власти разного уровня, — заявил Затынайко.

Ранее стало известно, что частью деловой программы форума «Путешествуй!» стали дни молодежи, направленные на развитие научно-популярного туризма. Они прошли 10 и 11 июня и включили тематические сессии, образовательный марафон, воркшоп, ярмарку вакансий и стендап-выступления.