В Храме Христа Спасителя пройдет шоу «Luminary. Пробуждение души»

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В Храме Христа Спасителя 25 июня пройдет шоу «Luminary. Пробуждение души». В рамках программы хор Palestrina продемонстрирует слушателям уникальные многоголосные созвучия.

На мероприятии выступят также солисты объединения Dream Orchestra и электронный эмбиент группы MATTGENE. Участники шоу сыграют для зрителей такие известные композиции, как «Lacrimoza» из Реквиема Моцарта, «Creep»Radiohead и ария Призрака Оперы известного композитора Эндрю Ллойда Уэббэра. Треки исполнят при свече свечей, которые должны стать дополнением к известным композициям. Уникальная обстановка создаст своеобразную симфонию света и духовности, напоминающую о победе света над тьмой.

Сбор гостей на мероприятие начнется с 18:00. Оно пройдет в зале Церковных Соборов Храм Христа Спасителя, находящегося на улице Волхонка.

Ранее стало известно, что популярная российская актриса Светлана Ходченкова вернется на театральную сцену после долгого перерыва для того, чтобы исполнить роль в постановке «Зал ожидания» в частном театре «Ателье» Эльшана Мамедова. Она станет российской адаптацией известной французской пьесы La Valse du hasard. Партнером Ходченковой выступит актер Александр Метелкин.