Стало известно место проведения Русской музыкальной премии RU.TV Русская музыкальная премия RU.TV пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой

XIII Русская музыкальная премия, организованная RU.TV, пройдет во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой 22 мая. На сцене выступят Николай Басков, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Artik & Asti, Мари Краймбрери, Клава Кока, Дима Билан, Сергей Лазарев, Артур Пирожков, группа «Земляне», Ирина Дубцова, Jony, Niletto и другие артисты.

Основным цветом мероприятия станет белый, символизирующий добро и чистоту. В этом году организаторы решили отказаться от классической церемонии с подводками от ведущих, благодарственными словами и отдельными самостоятельными номерами. Вручение премии превратится в настоящий мюзикл, где артисты и зрители станут полноценными участниками лирической истории о любви. Каждый номер с песнями, ставшими хитами 2023 года, будет вписан в сюжетную линию. Зрителей также ждет иммерсивное шоу.

Изначально Русская музыкальная премия должна была состояться в «Крокус Сити Холле», но 22 марта в концертном зале произошел теракт. Известно, что мероприятия в «Крокусе» были расписаны до конца 2024 года.

Сотрудникам машиностроительного завода имени М. И. Калинина в Екатеринбурге, ушедшим добровольцами на специальную военную операцию, ранее вручили сертификат на 1 млн рублей. Награждение прошло в рамках проекта «Музыка в цеху», организованного RU.TV. Проект направлен на финансирование производства военной техники для нужд участников СВО, а также на материальную поддержку сотрудников производств.