Стало известно, что чувствуют россияне при посещении памятных мест

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Социальная сеть «Одноклассники» выяснила, что большинство россиян испытывают гордость за историю и уважение к предкам при посещении памятных мест. Около трети респондентов посещают исторические объекты несколько раз в год.

Наиболее значимыми местами опрошенные назвали парки и скверы с исторической ценностью (41%), а также мемориалы и памятники архитектуры (34%). Около 28% респондентов посещают объекты из личного интереса, а 25% — для семейных прогулок. Праздники становятся поводом для посещения у 25% россиян.

Большинство россиян (89%) заинтересованы в познавательном контенте о памятных местах, а 49% опрошенных хотели бы посещать исторические объекты в других городах. Основной причиной непосещения является нехватка времени (54%) или физические ограничения. Тем не менее 75% тех, кто редко посещает памятные места, хотят делать это чаще. В опросе приняли участие семь тысяч россиян.

Ранее «Одноклассники» совместно с Ботаническим садом МГУ «Аптекарский огород» запустили весенний проект для садоводов и дачников. В рамках проекта пройдет челлендж-конкурс и фотовыставка.