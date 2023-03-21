Российская компания роботизировала буровой станок в Перу

Фото: zyfra.com

«Цифра Роботикс» роботизировала буровой станок компании «Хадбей» в Перу. Благодаря этому удалось повысить производительность установки на 16,4%. Буровая установка работает на высокогорном месторождении меди и молибдена. Генеральный директор российской компании Алексей Яковенко отметил, что для команды работа над установкой стала настоящим вызовом, так как потребовала доработки для повышения надежности в условиях перуанского климата.

Для нашей команды это был своеобразный вызов, так как инженерные решения были основательно доработаны для повышения надежности и безотказности исходя из условий работы в высокогорной местности. В конечном итоге наша автономная система управления, что называется, «дозрела» и сегодня заказчик рассматривает принятие решения о роботизации еще двух станков из своего парка, — пояснил Яковенко.

Роботизация станка позволяет обеспечить высокоточное наведение и полное автономное бурение. Это необходимо для того, чтобы обезопасить сотрудников, сократив воздействие негативных факторов на здоровье человека. Также увеличивается скорость бурения, за счет чего компания может улучшить свои финансовые показатели. Эксперты российской компании уточнили, что заказчик на 40% увеличит эффективность работы. При этом в любой момент человек может взять на себя управление и продолжить работу в дистанционном режиме.

Гендиректор ПАО «Европейская Электротехника» Илья Каленков ранее рассказал, что Россия может пройти импортозамещение западного оборудования для бурения нефти уже через один-два года. По его словам, импортозамещение активно развивается в том числе при поддержке Китая.