Проект «Россия – Моя история» отметил свое 10-летие выставкой в Москве

Фото: пресс-служба ФГП

На Гоголевском бульваре в центре Москвы открылась фотовыставка, посвященная 10-летию проекта «Россия — Моя история». Путь масштабного экспозиционного мультимедийного комплекса представлен яркими кадрами на 16 стендах. Выставка организована Фондом гуманитарных проектов (ФГП) при поддержке Российского военно-исторического общества.

История проекта «Россия — Моя история», вдохновителем которого стал митрополит Тихон (Шевкунов), началась с выставки «Романовы», отметил руководитель ФГП Иван Есин. За десять лет просветительской деятельности ФГП открыл 26 мультимедийных исторических парков «Россия — Моя история» в разных городах России. Первый такой парк появился в Москве на ВДНХ, а в преддверии 10-летия в сентябре 2023 года были открыты исторические парки в Луганске и Мелитополе.

Герои фотографий на стендах — россияне, от президента до жителей удаленных городов нашей страны. За десять лет проект <...> стал личной историей для наших посетителей, которых за прошедшие годы было более 20 млн человек, — рассказал Есин.

Ранее в путешествие по России отправился первый мультимедийный просветительский автопоезд-трансформер «Россия — Моя история». Новый формат экспонирования позволил десяткам тысяч человек по всей стране увидеть выставки исторического парка.