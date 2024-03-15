Премию РБ 2024 посетит известный бразильский футболист Премию РБ 2024 посетит бразильский футболист Кафу

Фото: IMAGO/Leco Viana/Global Look Press

Кафу

Международную премию РБ 2024, организованную порталом о спорте «Рейтинг Букмекеров», посетит известный бразильский футболист, член Списка FIFA 100, двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Кафу. Генеральный директор портала Аскер Тхалиджоков подчеркнул, что спортсмены мирового уровня ежегодно становятся почетными гостями церемонии.

Ежегодно церемонию награждения лауреатов Международной премии РБ посещают признанные легенды футбола. Спортсмены мирового уровня принимают наши приглашения и становятся почетными гостями самого масштабного события в спортивной и букмекерской индустрии, — отметил Тхалиджоков.

Гостями торжественной церемонии награждения в разные годы становились Тина Канделаки, Константин Хабенский, Вячеслав Малофеев, Юрий Семин, Динияр Билялетдинов, Сергей Карякин, Дмитрий Скопинцев, Эдуард Кравцов, Эмин Гарибов и другие. В качестве амбассадоров премии выступали итальянский, португальский и тоголезский футболисты Дель Пьеро, Луиш Фигу и Эммануэль Адебайор.

До этого стало известно, что в разных номинациях премии было отдано более 250 тысяч голосов. Фигуристка Евгения Медведева и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поборются за звание лучшего амбассадора. На звание «Спортсмен года» по версии РБ претендуют футболист Александр Головин, фигуристка Анна Щербакова, лыжник Александр Большунов, хоккеист Николай Голдобин и боец UFC Ислам Махачев.