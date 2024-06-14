Первый канал покажет премьеру спортивного фильма «Легенда о самбо»

Фото: Пресс-служба Первого канала

Премьеру художественного фильма «Легенда о самбо» покажут в эфире Первого канала 14 июня в 21:45. Этот фильм рассказывает о становлении школы единоборства, которая прославила Россию на весь мир. Режиссером фильма выступил Андрей Богатырев.

Скептически отношусь к такому словосочетанию, как спортивные фильмы. Все фильмы, книги или живопись — о людях. Есть известные фигуры, за которыми стоит спорт, и картины об этих легендарных личностях всегда интересны. «Легенда о самбо» тоже о людях — о Спиридонове, Ощепкове, Харлампиеве, которые стояли у истоков самбо, — поделился он.

Главные роли исполнили Дмитрий Павленко, Алексей Шевченков, Владимир Гостюхин, Ольга Сташкевич, известный австрийский актер Вольфганг Черни и Антон Вохмин. Также над созданием картины работали генеральный продюсер Татьяна Воронецкая, продюсеры Константин Елкин, Андрей Богатырев, Елена Белова и композитор Сергей Соловьев.

Кроме того, специально для этого фильма музыкант и композитор Александр Ф. Скляр (группа «Ва-банкъ») написал песню «Учитель».

Ранее на Первом канале показали церемонию вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон». Премия объединила все лучшие песни, которые звучали в эфире «Русского Радио».