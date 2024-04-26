NEWS.ru выступил модератором сессии международного бизнес-форума в Дубае

Фото: Пресс-служба Форума «Мир Возможностей»

Татьяна Бакальчук

В Дубае завершился ежегодный международный бизнес-форум «Мир возможностей», который провела корпорация «Синергия» при поддержке фонда «Росконгресс» и SBN Group. Мероприятие прошло 23–24 апреля в свободной экономической зоне, что позволило объединить более двух тысяч участников. Креативный продюсер NEWS.ru Татьяна Новосельцева выступила модератором сессии «Дизайн среды как часть культурного диалога между Востоком и Западом».

В первый день форума прошла дискуссия «Диалог женщин: Россия — Арабский мир». В рамках мероприятия обсудили тему сотрудничества женщин стран России и ОАЭ, включая потенциал развития женщин двух регионов, развития предпринимательской деятельности и охраны здоровья общества.

По мнению председателя Совета Евразийского женского форума, первого зампредседателя комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Совфеда Галины Кареловой, сотрудничество женщин России и стран Арабского мира имеет большой потенциал.

Я думаю, что оно будет развиваться и будет плодотворным. Во взглядах женщин России и стран Арабского мира много общего, у нас много точек соприкосновения в гуманитарной сфере и в бизнесе, которые могут стать новыми, перспективными точками роста нашего сотрудничества, — подчеркнула она.

Также состоялись дискуссии, посвященные развитию взаимодействия стран — участниц БРИКС в области фармацевтики и медицинской промышленности, а также перспективам сотрудничества в сфере медицинского туризма. В частности, были рассмотрены вопросы усиления взаимодействия в сфере научных исследований и внедрения новых технологий в области здравоохранения, а также стратегических инициатив для расширения международного экономического сотрудничества, изучены возможности для развития фармацевтического и медицинского бизнеса и создания совместных предприятий в рамках БРИКС.

Представленный на форуме проект «Росконгресс Медицина» по продвижению технологий в здравоохранении может способствовать укреплению и развитию связей со странами Ближнего Востока в таких важных и перспективных медицинских направлениях, как фармацевтика и медицинская промышленность, и станет значительным шагом в направлении укрепления международного авторитета нашей страны в области здравоохранения, — рассказала первый замдиректора по развитию, руководитель дирекции по здравоохранению фонда «Росконгресс» Анастасия Столкова.

Во второй день форума участники обсудили роль БРИКС в выстраивании глобального сотрудничества, взаимодействие России и ОАЭ, новые международные спортивные форматы, а также глобальные тренды в сфере науки и образования.

На форуме директор департамента развития торговли Министерства экономики ОАЭ Рашид Аль-Тенейджи отметил, что у России и ОАЭ есть огромное количество точек соприкосновения, интересов и совместных целей в области поставок, пищевой безопасности и торговли сырьевыми товарами.

Существует большое число бизнес-сегментов, которые еще не покрыты в рамках взаимоотношений России и ОАЭ. Объединенные Арабские Эмираты всегда рады новым партнерам. Необходимо работать над совместными бизнес-проектами между нашими странами: возможностей у нас много. При этом бизнес не должен поддаваться влиянию извне, — заявил он.

Ранее посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге сообщила, что государство рассчитывает в ближайшее время стать частью БРИКС. Власти страны уже обсуждают данный вопрос.