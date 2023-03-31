На Московской неделе интерьера и дизайна покажут лучшие образцы мебели

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Московская неделя интерьера и дизайна

На ВДНХ с 6 по 9 мая пройдет Московская неделя интерьера и дизайна, на которой представят лучшие образцы мебели и отделочных материалов. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале отметил, что в рамках мероприятия запланирована деловая программа, в ходе которой известные производители, дизайнеры и архитекторы проведут открытые лекции и мастер-классы.

Посетители смогут приобрести подходящие изделия из огромного ассортимента. Также будет деловая программа — открытые лекции и мастер-классы известных производителей, дизайнеров и архитекторов, — написал мэр.

В выставке примут участие более 400 ведущих отечественных брендов. Для посещения второй Московской недели интерьера и дизайна необходимо предварительно зарегистрироваться на официальном сайте выставки. Мероприятие должно повысить интерес к продукции отечественного производителя и показать, что российские бренды не уступают зарубежным. Компании смогут пополнить свою клиентскую базу и найти новых партнеров.

Первая неделя интерьера и дизайна прошла в ноябре 2022 года и собрала более 350 компаний, среди которых присутствовали 17 иностранных брендов из девяти стран. Мероприятие посетили 213 тысяч человек, а компании реализовали около 70% представленной продукции.