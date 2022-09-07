Московский фестиваль рекламы Red Apple объявил о старте конкурсного сезона

Фото: miaf_redapple/vk.com

Фестиваль рекламы Red Apple

Московский международный фестиваль рекламы Red Apple объявил о старте конкурсного сезона. Приём заявок на участие продлится до 13 января 2023 года. Голосование пройдёт в два этапа, а его результаты будут объявлены в феврале 2023 года.

Мы знаем, что индустрия ждала старт приёма заявок на Московский международный фестиваль рекламы Red Apple. <...> Мы готовы радовать новыми категориями, составом международного жюри и специальными проектами Red Apple, — рассказал глава оргкомитета Red Apple Валентин Смоляков.

Red Apple вернул категорию Young Creators в направление Creative — теперь принять участие в фестивале снова смогут молодые специалисты до 27 лет. Подкатегории в Young Creators дублируют почти все категории конкурса Creative, а стоимость заявки будет оставаться фиксированной на протяжении всего периода подачи. Также в конкурсный блок Creative была интегрирована подкатегория Concept, на которую будут приниматься работы в формате нереализованных кейсов.

Фото: Пресс-служба Red Apple

Традиционно судьи будут распределены на три блока — по одному в каждый из трёх конкурсов Red Apple: Creative, Marketing, Media. В этом сезоне фестиваль остаётся международным. Судейство уже подтвердили эксперты из 14 стран мира: Бразилии, Индии, Индонезии, Китая, Колумбии, Коста-Рики, Мексики, ОАЭ, Пакистана, Перу, Сербии, Турции, Филиппин, Чили.

В сентябре жителей и гостей столицы ждет ряд культурных мероприятий: фестивали израильской музыки и экстремального спорта, выставки современного искусства и художественных вузов, множество детских мероприятий и кинопремьеры. С 15 по 30 сентября 2022 года в Москве второй раз состоится фестиваль актуального научного кино — ФАНКЮ. Показы пройдут в «Каро Октябрь», кинотеатрах «Иллюзион» и «Пионер».