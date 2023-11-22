Лев Лещенко выступил в военном госпитале в Подмосковье

Фото: РМГ

Российский певец Лев Лещенко выступил в военном госпитале в подмосковном Наро-Фоминске перед бойцами, раненными в ходе СВО. Концерт прошел в рамках всероссийского марафона агитбригады «Русского Радио», в нем также приняли участие исполнители Елена Север и Денис Майданов.

Артисты спели для пациентов и персонала госпиталя свои хиты. Со сцены в исполнении Льва Лещенко звучали «Надежда», «Любимый город», «Напиток счастья».

Самое главное, мы — единое целое. А когда мы единое целое, мы непобедимы, — обратился певец к зрителям.

Также участники мероприятия побывали в палатах, чтобы поддержать пациентов, которые не смогли попасть на концерт. Кроме того, «Русское Радио» привезло в военный госпиталь гуманитарную помощь: телевизоры, ноутбуки, СВЧ-печи и другую технику, а также сувениры для лечащихся бойцов. По словам певца Дениса Майданова, каждый концерт агитбригады становится ярким и наполненным энергетикой событием как для зрителей, так и для исполнителей.

Агитбригады — это хорошее соединение сердец, мыслей и душ. <...> И я всегда по зову сердца поддерживаю военных. Это наша работа, — признался Майданов.

Всероссийский марафон агитбригады «Русского Радио» продолжается уже больше года. В его рамках артисты отправляются в воинские части, мобилизационные пункты, госпитали, а также на линию соприкосновения, чтобы своим творчеством поддержать военных и врачей.

Ранее российский певец Владимир Пресняков принял участие в концерте для рабочих завода «Металлист» в подмосковном Серпухове. Мероприятие прошло в рамках патриотического музыкального марафона «Музыка в цеху».