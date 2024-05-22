Кинофестиваль «Новое движение» назвал участников основного конкурса

Фото: Пресс-служба кинофестиваля «Новое движение»

Кадр из фильма «Эра»

Первый фестиваль молодого кино «Новое движение» назвал участников основного конкурса. В нем примут участие фильмы «Мох» Никиты Миклушова, «Мухадракон» Татьяны Колгановой, «Фаталити» Даниила Колотова, «Мы жили счастливо» Ильи Леутина, «Девка-баба» Аглаи Набатниковой, «Вы меня видели?» Екатерины Волковой, «Лиссабон» Светланы Филипповой и другие. Как отметил программный директор и кинокритик Вадим Рутковский, главное для настоящего фестиваля — это разнообразие.

Разнообразие — ключевое слово для настоящей жизни и настоящего фестиваля. Конкурс должен быть нескучным — и может быть таким, если предельно непохожие фильмы будут складываться в парадоксальную мозаику, вступать друг с другом — и, конечно, со зрителем — в задевающие за живое диалоги, — поделился он.

На конкурс отбирались работы кинематографистов, которые снимали художественный полнометражный фильм в первый, второй или третий раз. Для большинства конкурсных работ основным стал жанр семейного кино.

Фестиваль пройдет в Великом Новгороде с 30 мая по 3 июня. Мероприятие состоится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Новгородской области. Целью фестиваля является не только поддержка молодых кинематографистов, но и демонстрация новейшего отечественного кино, а также обмен опытом для профессиональной и массовой зрительской аудитории.

Ранее стало известно, что фильм «Пришелец» откроет кинофестиваль 30 мая. Режиссером картины выступил Иван Соснин, а главные роли исполнили Максим Стоянов и Алена Мирошникова.