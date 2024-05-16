Российский кинофестиваль «Новое движение» объявил фильм открытия Фильм «Пришелец» откроет кинофестиваль «Новое движение» в Великом Новгороде

Фото: Пресс-служба кинофестиваля «Новое движение»

Кадр из фильма «Пришелец»

Фильм «Пришелец» откроет кинофестиваль «Новое движение» в Великом Новгороде 30 мая. Режиссером картины выступил Иван Соснин, а главные роли исполнили Максим Стоянов и Алена Мирошникова. До этого фильм участвовал в основном конкурсе 46-го Московского международного конкурса.

По сюжету в маленькой деревне на Урале в доме из мусора живет слабослышащий Леша. Он постоянно пытается выйти на контакт с представителями внеземных цивилизаций, ловит радиоволны и рисует круги на полях в надежде связаться с пришельцами. Над ним все время смеются местные жители, но все меняется, когда он наконец встречает того, кого так долго звал.

Фестиваль состоится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Новгородской области. Целью мероприятия является не только поддержка молодых кинематографистов, но и демонстрация новейшего отечественного кино, а также обмен опытом для профессиональной и массовой зрительской аудитории.

Ранее актер Дмитрий Дюжев на Московском международном кинофестивале заявил, что кинофестивали необходимы, чтобы творческие люди могли обмениваться вдохновением. По его словам, такие мероприятия предоставляют уникальную возможность. Именно через них люди могут обмениваться опытом, а впоследствии создавать новое.