Долина и Карнавал встретились на подкасте впервые после конфликта Долина и Карнавал встретились после конфликта в музыкальном подкасте «Неформат» на Первом

Фото: Ю.Феклистов

Лариса Долина и Валя Карнавал

Впервые после конфликта, произошедшего в эфире одного из популярных YouTube-шоу почти два года назад, эстрадная певица Лариса Долина встретилась с тиктокером Валей Карнавал. Они приняли участие в съемках подкаста «Неформат» в рамках новой линейки «ПОДКАСТ.ЛАБ», где народная артистка стала гостем.

Мне стыдно, что мои поклонники обрушили столько негатива на Ларису Александровну после нашей прошлой встречи. Хотя и я тогда получила достаточно от взрослой аудитории, — отметила Карнавал.

Долина в ответ на это заявила, что никакого конфликта между исполнительницами не было. По словам эстрадной артистки, они просто высказывали свою точку зрения, которая оказалась противоположной.

Певицы совместно исполнили песни «Погода в доме» и новую версию «Психушки», станцевали для социальных сетей и попытались разрешить давно возникший спор. Вместе с Ларисой Долиной участие в новом подкасте принял Иван Чебанов, известный благодаря выступлениям в шоу «Голос» и «Фантастика». Премьера подкаста состоится на «Первом канале», программа была подготовлена совместно со студией «Красный квадрат».

Проект «ПОДКАСТЫ.ЛАБ» на «Первом канале» запустили со второго января. Выпуски можно посмотреть на сайте 1.tv.ru и на канале с полуночи до пяти часов утра. Участниками проекта становятся компетентные эксперты, которые приходят в гости к популярным ведущим.

Конфликт между артистками произошел в 2021 году. Долина раскритиковала музыкальные способности Карнавал, предложив девушке выступать в ванной, а не на большую публику.