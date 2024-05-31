Более двух тысяч участников посетили форум «Сообщество» Общественной палаты

Фото: Пресс-служба ОП РФ

В Иркутске 30 и 31 мая Общественная палата провела региональный форум «Сообщество», в котором приняли участие более двух тысяч человек. Участники и эксперты в течение двух дней работали на десяти тематических треках и делились опытом. Тема встречи в этом году была «Бережно к России: сохранение и развитие потенциала территорий».

На форуме обсудили экологическое благополучие, инфраструктуру для жизни, туризм и гостеприимство, и общественный контроль. Представители ОП РФ организовали общественные слушания по вопросу помощи пострадавшим от наводнения 2019 года в Иркутской области (более 20 дел еще находятся на рассмотрении судебных инстанций), проверили объекты ЖКХ и инфраструктуры.

Кроме того, секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева и заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам Александр Журавский оценили социальные проекты Иркутской области.

Впечатления от социальных проектов Иркутской области самые приятные и теплые. Очень вдохновляют люди, которые свое свободное время тратят на помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на помощь семьям, в которых воспитываются дети с особенностями развития, — поделилась Михеева.

Форум «Сообщество» проводится с 2015 года, это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой.

В рамках мероприятия также прошли секционные дискуссии, мастер-классы, рабочие совещания, круглые столы и конкурсы. Участники форума смогли обсудить ключевые вопросы по различным тематическим трекам программы.