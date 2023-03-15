Балет TODES в танце оживил картины великих художников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алла Духова

В Москве прошла светская премьера постановки «ИНЗЭНАЙТ» Аллы Духовой к девятилетию Театра TODES. В новом спектакле постановщица с помощью танца в двух актах раскрыла произведения известных художников. Зрители увидели ожившие картины через разнообразие танцевальных жанров — от классического балета до русских народных. Дизайнер костюмов балета и студий TODES Любовь Белочкина создала уникальные костюмы, дополняющие образы танцоров, к каждому номеру, а композитор Денис Гарнизов написал музыку.

Этот день для меня всегда очень волнительный — девять лет назад родился наш театр. И это не простые девять лет — это годы, проведенные в едином творческом порыве и с большой любовью к тому, что мы делаем. Думаю, зритель это всегда чувствует на наших спектаклях, — поделилась Духова.

Поздравить руководительницу театра пришли многие медийные личности, в том числе Владимир Винокур, Лев Лещенко и Александр Буйнов, певица Жасмин, Митя Фомин, Юлия Барановская, Влад Соколовский, Екатерина и Александр Стриженовы. В финале постановки Духова лично вышла поблагодарить всех, кто посетил премьеру.

Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Спасибо те, кто поддерживал нас все эти годы. Все, что мы делаем — для вас, для наших зрителей, — поблагодарила Духова.

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