26 июня главе КПРФ Геннадию Зюганову исполнилось 75 лет. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил его на пленарном заседании, отметив роль в политической жизни России и презентовав лидеру коммунистической партии труды Владимира Ленина.
В своей поздравительной речи Володин отметил, что Зюганова любит «Единая Россия».
Он, в свою очередь, заметил, что председателя ГД могут уличить в пропаганде идей КПРФ из-за поздравления.
А как же! Если при таких-то оппонентах «Единая Россия» имеет большинство, то таких оппонентов надо беречь, — ответил спикер ГД на шутку лидера коммунистов.
Геннадий Зюганов родился в 1944 году в Орле. Один из внуков, 31-летний Леонид Зюганов, сначала был помощником депутата Мосгордумы, сейчас является парламентарием МГД от КПРФ.
КПРФ готовит очередную Всероссийскую акцию протеста, на которой выступит в защиту гражданских активистов, против преследования членов партии и произвола властей. Мероприятие намечено на 13 июля, писал News.ru.