https://static.news.ru/photo/8bad1626-9802-11e9-bfc9-fa163e074e61_1024.jpg Геннадий Зюганов Фото: Сергей Булкин/News.ru

26 июня главе КПРФ Геннадию Зюганову исполнилось 75 лет. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил его на пленарном заседании, отметив роль в политической жизни России и презентовав лидеру коммунистической партии труды Владимира Ленина.

В своей поздравительной речи Володин отметил, что Зюганова любит «Единая Россия».

Он, в свою очередь, заметил, что председателя ГД могут уличить в пропаганде идей КПРФ из-за поздравления.

А как же! Если при таких-то оппонентах «Единая Россия» имеет большинство, то таких оппонентов надо беречь, — ответил спикер ГД на шутку лидера коммунистов.

Геннадий Зюганов родился в 1944 году в Орле. Один из внуков, 31-летний Леонид Зюганов, сначала был помощником депутата Мосгордумы, сейчас является парламентарием МГД от КПРФ.

КПРФ готовит очередную Всероссийскую акцию протеста, на которой выступит в защиту гражданских активистов, против преследования членов партии и произвола властей. Мероприятие намечено на 13 июля, писал News.ru.