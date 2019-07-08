https://static.news.ru/photo/204e2308-a166-11e9-8c95-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: скриншот youtube.com/Офіс Президента України

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу в Минске.

Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, — заявил Зеленский.

Киевские власти намерены обсудить вопросы, связанные с Крымом и Донбассом, сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Зеленский также отметил, что Украина не меняет дипломатических форматов, а лишь предлагает поговорить, информирует RNS .

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США не являются участником «нормандского формата», однако инициатива Киева провести встречу в Минске в таком составе будет рассмотрена.

Это новая инициатива, безусловно, она будет рассмотрена, — прокомментировал Песков.

Как ранее писал News.ru, телемост «Нам надо поговорить» между Москвой и Киевом оказался под огнём критики на Украине, лишь только стало известно о его подготовке. Анонсировали мероприятие телеканалы двух стран — «Россия 1» и NewsOne.