Петербург лишился двух вице-губернаторов

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Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставки вице-губернаторов Санкт-Петербурга Михаила Мокрецова и Игоря Албина.

Обязанности Мокрецова по экономическому планированию Санкт Петербурга временно возложены на вице-губернатора Сергея Мовчана.

Новым куратором строительства и жилищно-коммунальных услуг вместе Албина станет Николай Бондаренко.

«В связи с принятым решением координация и контроль за деятельностью данного блока временно возложены на вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Бондаренко», — говорится на сайте городской администрации.

Альбин придумал историю с бакланами, которые повредили крышу стадиона в Санкт-Петербурге, напоминает «Реальное время».

Как ранее писал News.ru, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя комитета по инвестициям Ирину Бабюк. Об этом сообщил в Twitter руководитель пресс-службы администрации губернатора Андрей Кибитов.