USD  68.7448 EUR  78.4309
GOLD1,272 $   Brent51.14 $ Bitcoin3,799.57 $
МОСКВА-9°C13:04
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

Петербург лишился двух вице-губернаторов

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов Алексей Даничев/РИА Новости

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов

политика [ версия для печати ]

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставки вице-губернаторов Санкт-Петербурга Михаила Мокрецова и Игоря Албина.

Обязанности Мокрецова по экономическому планированию Санкт Петербурга временно возложены на вице-губернатора Сергея Мовчана.

Новым куратором строительства и жилищно-коммунальных услуг вместе Албина станет Николай Бондаренко.

«В связи с принятым решением координация и контроль за деятельностью данного блока временно возложены на вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Бондаренко», — говорится на сайте городской администрации.

Альбин придумал историю с бакланами, которые повредили крышу стадиона в Санкт-Петербурге, напоминает «Реальное время».

Как ранее писал News.ru, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя комитета по инвестициям Ирину Бабюк. Об этом сообщил в Twitter руководитель пресс-службы администрации губернатора Андрей Кибитов.


самое читаемое
в мире
Посольство РФ ответило на поздравление Мэй
спорт
Чайковская задалась вопросом о будущем Медведевой

читайте также
политика 18:57, 25 декабря 2018
Главу комитета по инвестициям Петербурга отправили в отставку
политика 15:24, 25 декабря 2018
Главный следователь Татарстана подал в отставку
политика 15:42, 24 декабря 2018
Глава Росстата ушёл в отставку
Лента новостей
политика 13:02
Налоговым манёвром займётся рабочая группа
в мире 13:02
Самолёт упал на жилые дома в США
политика 12:59
Кремль ответил на предложение Володина изменить Конституцию
спорт 12:56
Гербулова победила на «Ижевской винтовке»
в мире 12:53
Глава МИД Германии выступил против ракет США в Европе
Другие новости
политика 13:02
Налоговым манёвром займётся рабочая группа
политика 12:59
Кремль ответил на предложение Володина изменить Конституцию
политика 12:35
Путин может приехать в Давос
политика 12:32
Как подогнать Конституцию под транзит власти
Власть зондирует варианты изменения основного закона
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top