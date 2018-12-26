Петербург лишился двух вице-губернаторов

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставки вице-губернаторов Санкт-Петербурга Михаила Мокрецова и Игоря Албина.
Обязанности Мокрецова по экономическому планированию Санкт Петербурга временно возложены на вице-губернатора Сергея Мовчана.
Новым куратором строительства и жилищно-коммунальных услуг вместе Албина станет Николай Бондаренко.
«В связи с принятым решением координация и контроль за деятельностью данного блока временно возложены на вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Бондаренко», — говорится на сайте городской администрации.
Альбин придумал историю с бакланами, которые повредили крышу стадиона в Санкт-Петербурге, напоминает «Реальное время».
Как ранее писал News.ru, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя комитета по инвестициям Ирину Бабюк. Об этом сообщил в Twitter руководитель пресс-службы администрации губернатора Андрей Кибитов.