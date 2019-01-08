Посольство РФ: Скрипалей удерживают насильственно

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Юлия Скрипаль

Пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании назвал публикацию The Telegraph о Сергее и Юлии Скрипаль домыслами.

«Что касается сообщений о проживании Скрипалей на юге Англии, изменении их внешности, предоставлении Юлии Скрипаль работы, требующей владения русским языком, поддержании ею контактов с друзьями и так далее, то они, если читать внимательно, являются не более чем предположениями людей, которые якобы разбираются в манере работы британских спецслужб в подобных ситуациях», — сказал пресс-секретарь дипведомства.

По его словам, Скрипали являются насильственно удерживаемыми лицами.

Как ранее писал News.ru, подвергшиеся отравлению в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, вероятнее всего, проживают на юге Великобритании. Они хорошо защищены и ведут обычный образ жизни.