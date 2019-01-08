USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,285 $   Brent57.98 $ Bitcoin4,078.59 $
МОСКВА-9°C18:11
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

Посольство РФ: Скрипалей удерживают насильственно

Юлия Скрипаль facebook.com/julia.skripal

Юлия Скрипаль

политика [ версия для печати ]

Пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании назвал публикацию The Telegraph о Сергее и Юлии Скрипаль домыслами.

«Что касается сообщений о проживании Скрипалей на юге Англии, изменении их внешности, предоставлении Юлии Скрипаль работы, требующей владения русским языком, поддержании ею контактов с друзьями и так далее, то они, если читать внимательно, являются не более чем предположениями людей, которые якобы разбираются в манере работы британских спецслужб в подобных ситуациях», — сказал пресс-секретарь дипведомства.

По его словам, Скрипали являются насильственно удерживаемыми лицами.

Как ранее писал News.ru, подвергшиеся отравлению в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, вероятнее всего, проживают на юге Великобритании. Они хорошо защищены и ведут обычный образ жизни.


самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
общество
Верующих не пускают на службу в храм Севастополя

читайте также
в мире 14:20, 8 января 2019
Крышу дома Скрипаля в Солсбери будут разбирать военные
в мире 23:16, 7 января 2019
Виктория Скрипаль отрицает контакты сестры с россиянами
в мире 15:46, 7 января 2019
Скрипали в Англии хорошо защищены
Лента новостей
спорт 17:59
Голодец рассказала о ходе работы с WADA
общество 17:53
Туристы зачастую ищут авиабилеты на работе
в мире 17:44
Треугольник стал официальным логотипом Евровидения-2019
спорт 17:42
Ковингтон раскритиковал главу UFC Уайта
культура 17:33
Третьяковка организует экспозиции в культурных центрах
Другие новости
политика 16:05
Премьер Эстонии надеется на улучшение отношений с РФ
политика 14:20
Путин запустил терминал по приёму газа в Калининграде
политика 12:39
Британские дипломаты хотят попасть к Полу Уилану
политика 02:22
Владимир Путин раскрыл своё воинское звание
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top