Тимошенко заявила о победе над Порошенко во втором туре

https://news.ru/storage/news/9ea08d427caaed33ffa18b4afabc3d28/ebe0cf33-7c58-4bec-88a3-0a9f7bccda1c_850.jpg Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Юлия Тимошенко

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предсказала итоги будущих выборов президента Украины. По её словам, для определения победителя придётся провести второй тур.

На заключительном этапе голосования не будет иметь шансов переизбраться на новый срок нынешний глава Украины Пётр Порошенко. Победу на выборах в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV Тимошенко предсказала себе.

По словам Тимошенко, её партия располагает значительно большей поддержкой среди украинцев, чем «Блок Петра Порошенко». Политик считает, что в данный момент «Батькивщина» имеет 34% голосов избирателей. Партия Порошенко может похвастать только 23%.

«Именно поэтому могу вам твёрдо сказать, что во втором туре у моего оппонента ни единого шанса нет», — сказала Тимошенко.

Ранее News.ru сообщал, что Тимошенко потребовала вступления Украины в НАТО и создания сильной профессиональной армии. Она привела пример, как НАТО тратит $1 трлн в год, чтобы в любую минуту защитить 29 стран — членов альянса. По её словам, оказавшись в системе коллективной безопасности, Украина будет защищена.