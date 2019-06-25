Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поинтересовалась у главы Минвостокразвития РФ Александра Козлова, не был ли дальневосточный гектар «пиар-акцией». По мнению сенатора, программа ушла «как-то не в ту сторону»: она должна была быть направлена на развитие региона, но результатов не видно.

Хотелось бы узнать, была это пиар-акция или все-таки серьёзный инструмент привлечения на Дальний Восток? Главное, чтобы здесь не было по принципу „нехай буде“, чтобы не просто люди бесплатно землю получали,...