Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил главу РФ Владимира Путина на церемонию закрытия II Европейских игр. Она пройдёт в Минске 30 июня. Российский лидер согласился приехать.

Лукашенко позвал в гости Путина во время телефонного разговора. В пресс-службе Кремля уточнили, что главы государств также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящие контакты на высшем уровне.

Ранее президент Белоруссии вручил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову Орден Дружбы народов. Во время церемонии награждения глава государства назвал руководителя российского субъекта братом, писал News.ru.

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