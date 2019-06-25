Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил главу РФ Владимира Путина на церемонию закрытия II Европейских игр. Она пройдёт в Минске 30 июня. Российский лидер согласился приехать.
Лукашенко позвал в гости Путина во время телефонного разговора. В пресс-службе Кремля уточнили, что главы государств также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящие контакты на высшем уровне.
Ранее президент Белоруссии вручил главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову Орден Дружбы народов. Во время церемонии награждения глава государства назвал руководителя российского субъекта братом, писал News.ru.