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США ждут от России отказа от поддержки Мадуро

Майк Помпео Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Майк Помпео

политика [ версия для печати ]

Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Москва изменит решение поддерживать президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Соединённые Штаты выступили на стороне нового правительства во главе с временным президентом Хуаном Гуайдо.

«Россия решила поддержать Мадуро, я надеюсь, что они изменят позицию», — сказал госсекретарь во время Совбеза ООН.

Помпео считает, что пришло время и другим странам выбрать, чью сторону занять в сложившейся вокруг Венесуэлы ситуации: либо быть «вместе с силами свободы», либо — в союзе с Мадуро и его «хаосом». Однако он подчеркнул, что готов вести диалог с каждой страной, включая Россию и Китай.

Ранее News.ru писал, что госсекретарь США Майк Помпео обвинил Николаса Мадуро в гуманитарном кризисе в Венесуэле. Он считает, что Мадуро притеснял свой народ годами, вынуждая миллионы венесуэльцев покидать страну.


#сша #россия #мадуро
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