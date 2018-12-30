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Совфед отреагировал на расширение морской зоны Украины

Serguei Fomine/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

В Совете Федерации прокомментировали подписанный Петром Порошенко закон о расширении морской зоны Украины. Член оборонного комитета верхней палаты Франц Клинцевич заявил, что Киев хочет таким образом подвести правовую основу под свои провокации.

По его словам, закон не вписывается в действующий до сих пор российско-украинский договор о совместном использовании Азовского моря, согласно которому подобные решения должны приниматься только коллегиально. Тем не менее, Россия не будет вносить изменения в правила судоходства в Азовском море, подчеркнул сенатор.

«Наша реакция будет соответствующей. Что называется, собака лает, а караван идёт», — цитирует Клинцевича РИА Новости. 

Ранее News.ru писал о том, что президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о расширении контролируемой морской территории Украины в два раза — с 12 до 24 морских миль. 


#украина #советфедерации #Клинцевич
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