Совфед отреагировал на расширение морской зоны Украины

https://news.ru/storage/news/207edcad808fac6d2a1ea4c1f44f2f17/5f9f4a86-3079-46a3-9b39-749a547f7827_850.jpg Serguei Fomine/Global Look Press

В Совете Федерации прокомментировали подписанный Петром Порошенко закон о расширении морской зоны Украины. Член оборонного комитета верхней палаты Франц Клинцевич заявил, что Киев хочет таким образом подвести правовую основу под свои провокации.

По его словам, закон не вписывается в действующий до сих пор российско-украинский договор о совместном использовании Азовского моря, согласно которому подобные решения должны приниматься только коллегиально. Тем не менее, Россия не будет вносить изменения в правила судоходства в Азовском море, подчеркнул сенатор.

«Наша реакция будет соответствующей. Что называется, собака лает, а караван идёт», — цитирует Клинцевича РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о расширении контролируемой морской территории Украины в два раза — с 12 до 24 морских миль.