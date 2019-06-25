Следственный комитет России просят проверить, причастен ли к преступлениям против российских граждан в период с 1992 по 2019 годы депутат парламента Грузии Акакий Бобохидзе, который на 26-й сессии Международной ассамблеи православия с трибуны, обращаясь к российской делегации, прокричал «Убивал вас в Абхазии, убиваю и буду убивать».

Заявление (документ есть в распоряжении News.ru) на имя председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина направил один из участников делегации российских парламентариев Николай Земцов.

В ходе развития данной политической акции один из грузинских депутатов произнёс фразу, обращаясь ко мне лично и к другим членам российской делегации: «Убивал вас в Абхазии, убиваю и буду убивать». Данную реплику прошу считать признанием в причастности к убийствам граждан Российской Федерации во время грузино-абхазского конфликта 1992-93 годов и в последующие годы, сделанное публично, в присутствии представителей средств массовой информации, — говорится в документе.

Также депутат отмечает, что из заявления Бобохидзе можно сделать вывод «о совершении им особо тяжких преступлений, направленных против граждан РФ в настоящее время, и о возможном планировании особо тяжких преступлений в отношении граждан РФ в будущем».

В разговоре с News.ru Земцов отметил, что заявления, аналогичные тем, что сделал депутат парламента Грузии, не должны оставаться без внимания и соответствующей оценки правоохранительных органов.

Понятно, что можно сделать скидку на то, что он контуженный и не понимал, что делает. Действовал в состоянии аффекта. Но место, где это происходило, не подразумевает шуток — это парламент и это официальная делегация. Стало быть, это вызов и признание, которое он совершил в состояние аффекта. Я прошу Бастрыкина проверить, был ли он причастен к убийствам наших граждан. Пусть он пояснит нашим следователям, каким образом он убивал наших граждан, был это военный конфликт или организованная преступность, что он имел в виду. Такие заявления не должны оставаться без реакции, — утверждает парламентарий.

Он также сообщил, что при необходимости готов предоставить следствию собственные видеоматериалы с места события.

Известно, что Бобохидзе участвовал в вооружённом конфликте в Абхазии в 1992–1993 годах. В интервью грузинскому информационному агентству «Интерпрессньюс» он объяснил свои слова следующим образом: «В той войне погибли и грузины, и абхазы. Только о русских (погибших) я не жалею, так как им там делать было нечего».

Напомним, что 20 июня в Грузии неожиданно вспыхнули протесты из-за визита в страну российских депутатов во главе с парламентарием Сергеем Гавриловым. Они приняли участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия, во время которого Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента и начал говорить на русском языке.

В результате членов российской делегации пришлось в прямом смысле эвакуировать в аэропорт в сопровождении охраны. Но после этого протесты разгорелись с новой силой: митингующие потребовали отставки спикера парламента, глав Службы госбезопасности и МВД, начали выдёргивать полицейских из оцепления, а после предприняли попытку штурма здания парламента.