В своё время бывший ещё в оппозиции Борис Ельцин заявил, что в его бытность секретарём обкома в Свердловске было огромное управление КГБ, но ни одного шпиона оно так и не поймало. Но вот прошли годы, и в столице Урала был задержан и обвинён по ст. 275 УК РФ «Госизмена» ближайший сотрудник полпреда президента в УФО, госсоветник третьего класса Александр Воробьёв.

Понятно, что учитывая характер дела, сведения о шпионской деятельности Воробьёва пока весьма скудны. Судя по всему, он ещё с прошлого года находился в разработке контрразведки ФСБ. Вопрос, однако, в том, когда гражданин Воробьёв стал агентом польской разведки, которая, без сомнения, могла играть роль посредника в передаче полученной от него информации «старшим коллегам» из западных спецслужб. Не исключено, что вербовка случилась ещё в 2000 году, когда Воробьёв, имевший диплом юриста не самого престижного Московского психолого-юридического института, получил грант на обучение в варшавской National school of public administration.

Между тем вся карьера Воробьёва складывалась при нынешнем полпреде президента в УРФО Николае Цуканове. Начиная с того момента, когда будущий шпион возглавил правовое управление Гусевского района Калининградской области, который возглавлял Цуканов. И вместе с ним рука об руку Воробьёв работал и в администрации области, когда Цуканов был губернатором, и возглавлял его канцелярию при назначении Цуканова помощником президента. Понятно, что с полпредом Воробьёв перебрался и в Екатеринбург.

Соответственно, и допуск к секретной информации Воробьёв мог получать только с санкции своего долговременного шефа. Причём, как утверждают источники, работа агента Воробьёва, видимо, ценилась его кураторами в Польше, поскольку помимо обнаруженного у него польского паспорта, за ним, по некоторым сведениям, числится солидная недвижимость в соседней с Калининградской областью страной.

Естественно, что этот скандал крайне неприятен. Давненько не находили «крота» не в очередном НИИ, а в кругах, приближённых к высшей власти. Так называемые агенты влияния не в счёт. А ведь есть информация, что в самое ближайшее время Екатеринбург должен был посетить сам президент. Да и судьба самого полпреда ныне под большим вопросом. Помнится, после поимки и разоблачения агента Пеньковского полетели даже маршальские звёзды.

В этой связи интересно проследить, какие связи Воробьёва в целом будут выявлены. А заодно получить ответ на вопрос, не занимался ли он дальнейшей вербовкой «источников» в своей среде. А пока Лефортовский суд в Москве арестовал его до сентября, но само следствие, естественно, будет под грифом «секретно».