https://static.news.ru/photo/c3c3ef62-95c8-11e9-9c24-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Один из основателей профсоюза «Ученик» в Петербурге Леонид Шайдуров седьмой день участвует в голодовке. Он требует убрать Юнармию из школ, вернуть бесплатное питание и прекратить преследования учащихся по политическим мотивам.

Голодовку 16-летний учащийся гимназии № 622 Леонид Шайдуров начал 17 июня с пикета у здания комитета по образованию Петербурга, после которого его задерживала полиция.

Он считает, что необходимо запретить влияние Юнармии и похожих организаций в общеобразовательных учреждениях.

Школа для образования, а не для пропаганды, — написал Шайдуров на своей странице во « ВКонтакте ».

Также Шайдуров требует организовать «бесплатное питание в бесплатном образовании» и «запретить политические преследования и давление против учеников по политической повестке».

В интервью « Радио Свобода » он заявил, что чувствует себя «очень плохо» и, вероятно, прекратит голодовку 24 июня.

Мне трудно стоять и разговаривать. Мне кажется, я уже нахожусь на последней стадии голода. Но придется продолжать голодовку как минимум до понедельника. Возможно, тогда комитет по образованию что-то ответит на моё обращение. Пока нас игнорируют. Хотя наши требования носят справедливый характер и соответствуют закону, — рассказал Леонид Шайдуров.

Школьник добавил, что его профсоюз кроме озвученных на голодовке требований собирается «продолжать бороться за отмену ЕГЭ».

Также будем бороться за свободу самовыражения учеников в том, что касается внешнего вида. Меня не устраивает то, что сегодняшняя система образования учит нас конформизму. А я выступаю за проблемно-ориентированное обучение, которое помогает ученикам самостоятельно находить решение вопроса и развивает их в личностном плане, — резюмировал Шайдуров.

Как писал News.ru, в декабре учащийся средней школы № 622 в Петербурге создал профсоюз школьников. За это директор образовательного учреждения объявила его «экстремистом». Позднее стало известно, что отделения организации создают у себя в учебных заведениях школьники из других городов России.