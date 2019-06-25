https://static.news.ru/photo/4155ecdc-9759-11e9-b780-fa163e074e61_1024.jpg Крым Казаноков Фото: kchr.ru

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов назначил депутата городской думы Черкесска Крыма Казанокова новым сенатором после прекращения полномочий Рауфа Арашукова.

Уверен, Крым Олиевич будет ответственно работать над дальнейшим развитием российского парламентаризма и решением актуальных социально-экономических задач Карачаево-Черкесской Республики, — написал Темрезов в Instagram.

Как писал News.ru, 22 мая на пленарном заседании Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Арашукова. Формальным поводом стало то, что тот не подал в срок декларацию о доходах и имуществе. Это первый в истории России случай лишения полномочий парламентария с такой мотивировкой. Арашукова обвиняют в организации убийств в 2010 году заместителя председателя общественного молодёжного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.