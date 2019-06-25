Крым Казаноков Фото: kchr.ru

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов назначил депутата городской думы Черкесска Крыма Казанокова новым сенатором после прекращения полномочий Рауфа Арашукова.

Уверен, Крым Олиевич будет ответственно работать над дальнейшим развитием российского парламентаризма и решением актуальных социально-экономических задач Карачаево-Черкесской Республики, — написал Темрезов в Instagram.

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В соответствии с Федеральным Законом «О порядке формирования Совета Федерации Российской Федерации» подписал Указ о назначении Крыма Казанокова членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ - представителем от высшего исполнительного органа государственной власти Карачаево-Черкесии. Уверен, Крым Олиевич будет ответственно работать над дальнейшим развитием российского парламентаризма и решением актуальных социально-экономических задач Карачаево-Черкесской республики. #россия #советфедерации #карачаевочеркесия #темрезов #кчр09 #кчр

Публикация от Рашид Темрезов (@rashidtemrezov)

Как писал News.ru, 22 мая на пленарном заседании Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Арашукова. Формальным поводом стало то, что тот не подал в срок декларацию о доходах и имуществе. Это первый в истории России случай лишения полномочий парламентария с такой мотивировкой. Арашукова обвиняют в организации убийств в 2010 году заместителя председателя общественного молодёжного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

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