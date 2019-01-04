Россия ждёт «удара в спину» от Эрдогана

https://news.ru/storage/news/6fdbb93c6f1e23f7e2102dcd47c426e4/59bd2940-eb23-44f5-b577-e1234a7f30d0_850.jpg Tolga Adanali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press эксклюзивы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Заявление военных США о том, что после ухода американских войск из Сирии их могут сменить турецкие вооружённые силы — не лишены смысла. Такое мнение в комментарии News.ru высказал политолог, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров. По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не скрывает, что готов ввести солдат на север Сирии, где находятся курды.

«На этой территории находятся месторождения газа и нефти, есть другие полезные ископаемые», — отметил эксперт в комментарии News.ru. По его словам, территорию долины Евфрата следует максимально защищать.

Багдасаров отметил, что Россия может ждать «удара в спину» от Эрдогана в любой момент. Сейчас Турция является союзником России в борьбе против запрещённой в РФ организации «Исламское государство». Однако в глобальном плане Эрдоган «заигрывает» с США, в том числе — закупает американские установки Patriot.

Ранее News.ru писал о заявлении отставного полковника армии США Дугласа Макгрегора. Тот заявил, что вывод американских войск из Сирии является военной уловкой, которая заставит Россию рассориться со своими союзниками в регионе. В случае если российская сторона впустит Турцию на сирийскую территорию, она потеряет влияние на сирийцев и иранцев, считает Макгрегор.

В декабре США заявили о намерении вывести войска из Сирии. По некоторым данным, именно Эрдоган убедил американского президента Дональда Трампа решиться на этот шаг.

Сейчас Россия фактически остаётся в Сирии одна, ведя разговор со всеми ключевыми игроками, оказывающими влияние на сирийский конфликт. Ей придётся сохранять баланс между непримиримыми врагами — Израилем и Ираном, стратегическими соперниками — Турцией и рядом стран Персидского залива.