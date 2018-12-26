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Рейтинг губернаторов падает из-за мусора

Пётр Ковалёв/ТАСС эксклюзивы

политика [ версия для печати ]
Регионы не понимают, как им утилизировать отходы

На рейтинге глав Ярославской и Архангельской областей Дмитрия Миронова (ФОМ зафиксировал падение на 29%) и Игоря Орлова (снижение на 25%) негативно сказались планы регионов по утилизации московского мусора. Обоих губернаторов критиковали за это в СМИ и соцсетях, кроме того, проблемы, связанные с завозом мусора, привели к росту протестной активности как в Ярославской, так и в Архангельской областях.

По данным экспертов, каждый человек в год производит около 500 кг мусора. Утилизация без сортировки в «среднем» регионе составляет 589 тыс. 529 рублей. Представитель Российского экологического общества Сергей Завьялов согласился с News.ru, что это «огромный бизнес», который практически не контролируется. Бывший депутат Госдумы, общественный деятель Дмитрий Гудков рассказал News.ru, что, по его данным, только в Московской области на свалки и мусорные заводы в следующем году выделено 150 млрд рублей.

В конце 2018 года Госдума приняла закон об утилизации мусора. До 1 января 2022 года три города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) получат право не применять положения принятого закона о сборе и утилизации мусора региональными операторами. Также закон разрешает свозить мусор на уже существующие полигоны. Их использование разрешается вплоть до 1 января 2023 года при условии наличия соответствующего заключения федерального органа исполнительной власти.

Предприятие по переработке отходов PA Images/TASS

Предприятие по переработке отходов

При обсуждении этого закона в Госдуме депутаты говорили, что с нового года существенно могут возрасти платежи населения за вывоз и утилизацию мусора, которые теперь будут рассчитываться в соответствии с количеством прописанных в квартире.

Глава думского комитета по экологии Владимир Бурматов сказал News.ru, что наиболее резкий рост тарифов на вывоз мусора зафиксирован на северных территориях и в труднодоступных районах. В одном случае тарифы подскочили в 53 раза, сказал он и уточнил, что платить столько «никто не сможет». Также он рассказал, что закон направлен на постройку не мусоросжигающих, а мусороперерабатывающих заводов.

Вопрос о губернаторах именно Ярославской и Архангельской областей возник потому, что именно туда намерены свозить отходы из Москвы и Московской области. При этом в Московской области уже запланирована постройка пяти мусоросжигающих заводов. По словам Сергея Завьялова, именно переработка помогла бы утилизировать мусор в два раза дешевле.

«Заводы построят, но неясно, как это коррелирует с принятым законом о мусороперерабатывающих заводах. Мы человека в космос отправили, атомную бомбу изобрели, а с мусором справиться не можем», — посетовал аналитик.


#рейтинги #мусор #губернаторы
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