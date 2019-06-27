https://static.news.ru/photo/651abf0a-8d84-11e9-b652-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Российский президент Владимир Путин дал оценку резонансной истории об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте прошлого года.

По его словам, эта шпионская история «не стоит и пяти копеек».

Вся эта суматоха по поводу разведчиков и контрразведчиков не стоит серьёзных межгосударственных отношений, — сказал лидер РФ в интервью Financial Times .

66-летний Сергей Скрипаль, осуждённый в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом 4 марта в городе Солсбери. По данным британских спецслужб, это сделали представители ГРУ с помощью вещества «Новичок». В Москве все обвинения отрицают, называя их инсинуациями, так как ни одного доказательства причастности России британская сторона предоставить не смогла.

Ранее News.ru писал о том, что россиянка Юлия Скрипаль, отравленная в прошлом году вместе со своим отцом экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалём, намерена в ближайшее время заявить о намерении остаться в Великобритании. По словам её двоюродной сестры Виктории Скрипаль, отравление было обычной инсценировкой Лондона с целью обострить отношения с Россией, а в настоящее время Сергея и Юлию постоянно перевозят с места на место, чтобы избежать малейших утечек информации об их местонахождении.