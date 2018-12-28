Путин позитивно оценил расширение территории Сирии

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Прекзидент РФ Владимир Путин Во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии

Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности РФ одобрили продолжающееся восстановление контроля над территорией Сирии со стороны вооруженных сил этой страны. Этот вопрос российский лидер и члены СБ РФ обсудили на оперативном совещании.

«На совещании была дана позитивная оценка продолжающемуся расширению территории, находящейся под контролем вооруженных сил Сирии, и роли этого процесса для дальнейшего урегулирования», — сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Путин также обсудил внутрироссийские социально-экономические проблемы с членами СБ РФ.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министры внутренних дел Владимир Колокольцев, иностранных дел Сергей Лавров, обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин.

Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин поднялся в рейтинге «одобрения деятельности политического лидера со стороны жителей страны». За неделю с 17 по 23 декабря его показатель повысился до 64,8%. Путин также возглавил рейтинг доверия политикам (36,2%), второе место занял министр обороны России Сергей Шойгу (17%).