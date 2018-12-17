Путин: сфера защиты лесов РФ очень коррумпирована

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Президент Владимир Путин назвал неэффективными действия правительства в сфере защиты лесов. Соответствующее заявление глава государства сделал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Во время встречи, состоявшейся 11 декабря, председатель постоянной комиссии по экологическим правам СПЧ Сергей Цыпленков сообщил о многочисленных сообщениях от граждан, которые касаются незаконной вырубки и пожаров, а также бесхозных земель.

Чиновник отметил, что территории, фигурирующие в обращениях, не являются лесным фондом. С другой стороны, именно на этих землях могло бы развиваться лесное хозяйство, но лесоводство там запрещено, так как это территории сельхозназначения.

Цыпленков напомнил, что Путин давал поручение установить особенность использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, однако ничего не было сделано. По его словам, для решения этой проблемы достаточно внести несколько поправок в Лесной кодекс.

Президент, в свою очередь, согласился с тем, что государство ведёт неэффективную политику в сфере защиты лесов. Путин признал сферу очень коррумпированной и криминализированной, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что «Зелёный патруль» составил экологический рейтинг регионов России. Список возглавила Тамбовская область, а Московская область заняла 82-е место. В числе самых проблемных регионов также остаются промышленные области на Урале: Челябинская и Свердловская, а также Иркутская, где частично расположен Байкал. Показатели ухудшила Нижегородская область.