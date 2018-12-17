USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,248 $   Brent58.28 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C16:47
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. политика

Путин: сфера защиты лесов РФ очень коррумпирована

imago stock&people/Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Президент Владимир Путин назвал неэффективными действия правительства в сфере защиты лесов. Соответствующее заявление глава государства сделал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Во время встречи, состоявшейся 11 декабря, председатель постоянной комиссии по экологическим правам СПЧ Сергей Цыпленков сообщил о многочисленных сообщениях от граждан, которые касаются незаконной вырубки и пожаров, а также бесхозных земель.

Чиновник отметил, что территории, фигурирующие в обращениях, не являются лесным фондом. С другой стороны, именно на этих землях могло бы развиваться лесное хозяйство, но лесоводство там запрещено, так как это территории сельхозназначения.

Цыпленков напомнил, что Путин давал поручение установить особенность использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, однако ничего не было сделано. По его словам, для решения этой проблемы достаточно внести несколько поправок в Лесной кодекс.

Президент, в свою очередь, согласился с тем, что государство ведёт неэффективную политику в сфере защиты лесов. Путин признал сферу очень коррумпированной и криминализированной, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что «Зелёный патруль» составил экологический рейтинг регионов России. Список возглавила Тамбовская область, а Московская область заняла 82-е место. В числе самых проблемных регионов также остаются промышленные области на Урале: Челябинская и Свердловская, а также Иркутская, где частично расположен Байкал. Показатели ухудшила Нижегородская область.


#россия #путин #коррупция #леса
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
общество 17:27, 3 декабря 2018
Челябинская область поборется за экологию газовым топливом
общество 16:38, 3 декабря 2018
Прокуратура обвинила «Мечел-кокс» в нарушении норм экологии
наука 20:32, 24 ноября 2018
Экологи предложили «притушить Солнце» для спасения Земли
Лента новостей
экономика 16:45
В РФ сократились долги по зарплате
общество 16:44
«Яндекс.Новости» может прекратить работу в России
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
экономика 16:28
Египет изучает вопрос выхода на рынок криптовалюты
спорт 16:28
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
в мире 16:26
Трамп обвинил Twitter в предвзятости
в мире 16:24
Лондон: делаем всё возможное для российских моряков
в мире 16:19
Экс-глава «Правого сектора» умер в больнице
происшествия 16:19
Школьница включила новогоднюю гирлянду и попала в больницу
спорт 16:15
Экс-форвард «Спартака» и ЦСКА отправился в Корею
общество 16:15
Законопроект о новостных агрегаторах прошёл первое чтение
экономика 16:15
Цена на нефть падает из-за размолвок в ОПЕК
Другие новости
политика 15:44
Путин подписал закон о защите детей от колумбайн-сообществ
политика 15:38
Наблюдатели заявили об обмане на выборах в Приморье
Они настаивают на проверке случаев фальсификации
политика 15:37
Путин: Кремль без труда ответит на выход США из ДРСМД
политика 15:22
Путин: Запад беспокоят русские ракеты
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top