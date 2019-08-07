https://static.news.ru/photo/f8636af8-b8f1-11e9-8b40-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал решение посла США в России Джона Хантсмана подать в отставку. Он назвал его поступок логичным.

Своей преждевременной отставкой посол США Хантсман невольно признал, что Вашингтон довёл отношения с Россией до ручки. То есть до состояния, когда посол ничего сделать не способен. Логичный шаг, — цитирует «Свободная пресса» Пушкова.

Как писал News.ru, заявление об отставке президенту Штатов Дональду Трампу подал американский посол в России Джон Хантсман. Дипломат покинет свой пост 3 октября. О том, что он собирался в отставку до конца года, стало известно ещё в начале июня. Этот шаг связан с его стремлением принять участие в выборах губернатора штата Юта.