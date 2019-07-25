https://static.news.ru/photo/b9b0d40c-a9cf-11e9-80cd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Российский сенатор Алексей Пушков объяснил смысл протеста Киева против визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Крым.

По его мнению, таким образом украинские власти в очередной раз попытались удержать «на плаву» ставшую неактуальной тему принадлежности полуострова.

В Европе Крым в составе России уже принят как данность, а юридическое непризнание этого факта не меняет ровным счетом ничего, — написал сенатор на своей странице в Twitter.

Заявляя протест против поездки Медведева в Крым, Киев пытается удержать «на плаву» тему принадлежности Крыма. Но на деле она уже сошла с повестки дня: в Европе Крым в составе России уже принят как данность, а юридическое непризнание этого факта не меняет ровным счетом ничего. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 28 июля 2019 г.

28 июля Дмитрий Медведев прибыл в Севастополь, где он проведёт встречу с главой Крыма Сергеем Аксёновым.

Крым стал российской территорией после прошедшего на полуострове в 2014 году референдума, в ходе которого более 97% местных жителей высказались за возвращение в состав РФ. На Украине Крым считают временно оккупированной территорией.

Ранее News.ru писал о том, что МИД Украины выразило протест из-за поездки премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на Крымский полуостров. По мнению ведомства, глава российского правительства не может посещать Крым без согласования с Киевом.