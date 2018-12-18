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Кожемяко нацелился на Сахалин

Олег Кожемяко Александр Архипов/ТАСС

Олег Кожемяко

политика [ версия для печати ]
Вновь избранный губернатор Приморья заговорил об объединении регионов

Не успели приморцы, взятые измором, проголосовать за независимого Олега Кожемяко, как он тут же объявил о плане объединения Приморья и Сахалина путём референдума. Наблюдателям остаётся только гадать, идёт ли речь о его глубоко личной инициативе или он поспешил озвучить на правах победителя идею, которую обкатывают в Кремле. Ну, а ему доверили её придать гласности, дабы в тестовом режиме прозондировать реакцию общественности.

Вообще-то существует весьма сложная конституционная процедура объединения или укрупнения регионов, венцом которой является всероссийский референдум, который обычно прицепляется к парламентским или президентским выборам. Самый яркий пример — создание Пермского края на основе объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. Но в том случае объединение не требовало каких-то сверхусилий, поскольку округ и так располагался на территории области.

В случае с Приморьем и Сахалином не всё так просто. Начнём с того, что более крупными и сложными регионами и труднее управлять. Поэтому сколько бы ни говорили об объединении Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, дальше общих анализов и прогнозов дело не двигается. Как говорится, и хочется, и колется.

А тут ещё и два принципиально различающихся субъекта — прибрежный край и остров. Причём в зимнюю штормовую погоду связь континента и Сахалина вообще нередко прерывается. Конечно, после ввода в действие Крымского моста разговоры о том, что целесообразно соединить Сахалин с Большой землёй надёжным мостом, звучат всё сильнее. А потом и от Сахалина перебросить мостовые пролёты до Японии. И таким образом создать надёжную связь и основу для нового транспортного пути, который быстро связывал бы Японию со Старым Светом.

Alesandro Di Ciommo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Однако, как говорится, гладко пока только на бумаге, особенно учитывая и политические аспекты такого мегапроекта. В идеале для осуществления таких замыслов громадья и нужно бы объединить оба субъекта в новый «край далёкий, но нашенский».

Но, повторимся, всё это проекты далеко не завтрашнего дня. Учитывая и нашу экономическую конъюнктуру, и непростые отношения с Японией, требующей авансом Южные Курилы.

Так с чего бы это разговорился Кожемяко? Некоторое головокружение от успехов? Или всё ещё саднящая где-то в глубине личная обида, когда его кандидатура на пост преемника — его верная соратница со времён Карякского округа Вера Щербина — была мягко отвергнута Центром? И на остров был направлен «варяг», никак не связанный с оставшейся от Кожемяко управленческой командой. Тогда поговаривали, что в Москве не заинтересованы в том, чтобы Кожемяко сохранял своё решающее влияние и на Сахалин.

Да и теперь новому врио губернатора Сахалина Валерию Лимаренко торопливость коллеги из Владивостока также вряд ли понравится. Интересно дождаться его реакции.


#выборы #сахалин #Приморье #губернаторы #Сахалинскаяобласть
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