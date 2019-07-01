https://static.news.ru/photo/8b10f74e-9c0f-11e9-bdb7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: twitter.com/teamnavalny_spb

Спустя двое суток после задержания у здания избирательной комиссии Санкт-Петербурга сотрудники полиции отпустили политика Фёдора Горожанко и журналиста Красимира Врански.

Ранее была освобождена Полина Костылева, сообщается в Twitter местной команды Навального.

Фёдор Горожанко и Красимир Врански спустя два дня наконец-то на свободе! — Штаб Навального в Петербурге (@teamnavalny_spb) 1 июля 2019 г.

Горожанко на своей странице в социальной сети заявил, что будет ждать повестку в суд.

Я вышел. Суда сегодня не будет. Буду ждать повестку. — Фёдор Горожанко (@goodfed) 1 июля 2019 г.

По словам главы кампании штаба Навального в Петербурге по выборам муниципальных депутатов Александра Шуршева, сотрудники правоохранительных органов не стали составлять протоколы, но вручили задержанным обязательство о явке в суд, передаёт « Интерфакс ».

Все трое были доставлены в отдел полиции ещё 29 июня. В пресс-службе регионального ГУ МВД объяснили это сообщениями граждан о возможных противоправных действиях. Оппозиционные политики пришли к зданию комиссии, чтобы подать документы, необходимые для регистрации кандидатов на выборах губернатора.

Как писал News.ru, заместителя главы штаба Навального в Петербурге задержали силовики. По предварительным данным, Ольга Гусева проходит по уголовному делу. Она стала участником видеозаписи, на которой показано, как бюджетники в здании администрации Выборгского района города заполняют подписные листы в поддержку врио губернатора города Александра Беглова, используя персональные данные местных жителей.