По словам главы кампании штаба Навального в Петербурге по выборам муниципальных депутатов Александра Шуршева, сотрудники правоохранительных органов не стали составлять протоколы, но вручили задержанным обязательство о явке в суд, передаёт «Интерфакс».
Все трое были доставлены в отдел полиции ещё 29 июня. В пресс-службе регионального ГУ МВД объяснили это сообщениями граждан о возможных противоправных действиях. Оппозиционные политики пришли к зданию комиссии, чтобы подать документы, необходимые для регистрации кандидатов на выборах губернатора.
Как писал News.ru, заместителя главы штаба Навального в Петербурге задержали силовики. По предварительным данным, Ольга Гусева проходит по уголовному делу. Она стала участником видеозаписи, на которой показано, как бюджетники в здании администрации Выборгского района города заполняют подписные листы в поддержку врио губернатора города Александра Беглова, используя персональные данные местных жителей.