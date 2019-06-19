https://static.news.ru/photo/02c1bf6c-9279-11e9-9272-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Новостей о возможных переговорах президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в ходе саммита «Большой двадцатки» в Японии пока не поступало, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в настоящее время Кремль формирует график двусторонних встреч «на полях» G20.

Он отметил, что о переговорах Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом в настоящее время также ничего не известно, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее советник США по России при Билле Клинтоне и Джордже Буше, директор центра Евразии, России и Восточной Европы Джорджтаунского университета Анджела Стент в эксклюзивном интервью оценила перспективы улучшения отношений России и США, назвала векторы возможного взаимодействия и высказалась о перспективах урегулирования украинского кризиса.